Экипаж МКС заделал вторую трещину в российском модуле

Экипаж Международной космической станции (МКС) завершил работы по герметизации второй трещины, сообщил представитель Центра управления полетами (ЦУП) в ходе переговоров с экипажем, передает «Интерфакс» со ссылкой на трансляцию NASA. Первую трещину заделали 6 марта. Ранее они стали причиной утечек воздуха со станции.

Сейчас на МКС находятся россияне Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

В феврале из диалогов во время переговоров экипажа МКС с Землей стало известно, что в корпусе российского модуля МКС может быть шесть трещин, из-за которых происходит утечка воздуха. Вместе с тем «Роскосмос» исключает, что причиной образования трещин может быть усталость металла станции. 4 марта срок работы МКС продлили до 2028 года.

О том, как космонавты могут устранить дефекты МКС,— в материале “Ъ FM”.