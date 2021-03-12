В Дагестане из-за непогоды без света остались более 100 тыс. человек

Из-за снега и сильного ветра с порывами до 20 м/с в Дагестане с 8:40 пятницы происходят отключения в распределительных сетях 6–10 кВ, принадлежащих компании «Россети». В пик отключений без электроснабжения оставались более 111 тыс. человек, сообщило Минэнерго России.

По данным ведомства на 11:00, без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 67 населенных пунктах (более 76 тыс. человек). Мощность отключенных потребителей — 26,9 МВт. Восстановительные работы ведут 79 бригад (237 специалистов и 55 единиц техники).

Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» «Дагэнерго» с 8:50 мск были переведены на особый режим работы.

Локальные нарушения энергоснабжения из-за стихии наблюдаются в Хасавюртовском, Табасаранском, Унцукульском, Магарамкентском, Кайтагском, Дербентском, Кизлярском, Буйнакском, Карабудахкентском, Кумторкалинском и Новолакском районах, а также частично в Махачкале и Хасавюрте.

Основной объем восстановительных работ на поврежденных объектах энергетики планируют завершить до 16:00 пятницы.

На энергообъектах высокого напряжения (35 кВ и выше) технологических нарушений нет, сообщили в «Россетях».

Массовые отключения электроэнергии происходят в Дагестане регулярно. 7 марта без света в домах остались более 150 тыс. человек, 23 февраля — 170 тыс., 12 января — около 50 тыс., 16 ноября 2020 года — 113 тыс. человек.

Юлия Рыбина, Махачкала