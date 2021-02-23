В Дагестане около 170 тыс. человек остались без света из-за непогоды

Из-за сильного ветра с порывами до 35 м/с и выпадения мокрого снега без электроснабжения в Дагестане остались около 168 600 человек, сообщило Минэнерго России. Мощность отключенных потребителей — 59 МВт.

Первые массовые отключения в распределительных сетях 6–10 кВ в республике были зафиксированы около 8:00.

Минэнерго России взяло восстановление электроснабжения в Дагестане на особый контроль. К восстановительным работам привлечены 75 бригад, в состав которых входят более 150 специалистов и 52 единицы техники.

По данным компании «Россети Северный Кавказ», отключения коснулись части потребителей в Хасавюртовском, Унцукульском, Бабаюртовском, Шамильском, Цумадинском, Гумбетовском, Ботлихском районах, а также в некоторых микрорайонах Махачкалы. Филиал «Дагэнерго» переведен на особый режим работы.

Юлия Рыбина, Махачкала