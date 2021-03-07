В Дагестане более 150 тыс. человек остались без энергоснабжения

Около 151,2 тыс. человек остались без электроснабжения в Дагестане из-за сильного ветра со штормовыми порывами до 25 м/с. Восстановительные работы ведут 56 бригад. По информации ПАО «Россети», электроснабжение большинства потребителей будет восстановлено к 15:00.

Локальные отключения были зафиксированы в Дербентском, Хасавюртовском, Кармбудахкентском, Каякентском районах, а также частично в Махачкале. Восстановление электроснабжения взяло на особый контроль Минэнерго России.

Из-за непогоды энергетики ПАО «Россети Северный Кавказ» переведены в режим повышенной готовности в Кабардино-Балкарии и Ингушетии. Ранее в регионах Северного Кавказа произошло резкое ухудшение погоды.