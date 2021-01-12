В Дагестане около 50 тысяч человек остались без света из-за непогоды

Мокрый снег, выпавший в северной части Дагестана, вызвал массовые отключения электроэнергии. Без света в домах остались около 50 тыс. человек. По сообщению ситуационного центра Министерства энергетики России, из-за неблагоприятных погодных условий (сильное налипание мокрого снега) с 9:00 12 января происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях. Они коснулись 574 трансформаторных подстанций и 22 высоковольтных линий электропередачи в Кизлярском, Бабаюртовском, Тарумовском и Буйнакском районах республики.

Массовые отключения электроэнергии из-за непогоды — обычное явление в республике, где значительная часть электросетей находится в изношенном состоянии. Причиной отключений становятся выпадение осадков и сильные ветры. Сейчас температура воздуха в зоне отключений держится на уровне трех градусов тепла. В начале следующей недели синоптики ожидают на территории Дагестана резкое похолодание с морозами до 23 градусов и снегопад.

Юлия Рыбина, Махачкала