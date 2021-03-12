Главные новости к утру 12 марта

«ВКонтакте» опровергла сообщения о передаче в СКР данных посетителей страниц в связи с делом муниципального депутата Юлии Галяминой. Адвокат политика Мария Эйсмонт заявила, что следствие получило от соцсети телефоны, адреса электронной почты и IP-адреса пользователей, которые поставили лайки под постом с призывами к участию в несанкционированной акции. Сама Юлия Галямина написала, что передавалась также информация о пользователях, которые просто заходили на ее страницу. В пресс-службе соцсети заявили, что это технически невозможно.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что антимонопольные органы Китая планируют оштрафовать Alibaba на рекордную сумму. По данным издания, размер взыскания может превысить $975 млн. Такую сумму в 2015 году выплатила американская Qualcomm за нарушение антимонопольных законов страны — на данный момент это самый крупный корпоративный штраф, уплаченный компаниями в Китае.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что число кибератак на сайт Кремля за последнее время выросло. По его словам, была зафиксирована пара DDoS-атак, «причем таких, которые у нас сделать невозможно». Ранее газета The New York Times сообщала о готовящейся масштабной кибератаке США против России. Подробности

Банк России не планирует выпускать банкноты в 10 тыс. руб. или монеты в 50 руб., сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее мнению, выгода от их введения в оборот неочевидна, при этом выпуск таких монет и банкнот чреват для кредитных организаций дополнительными затратами на наладку оборудования.

Порядка 6,3 тыс. камер видеонаблюдения, расположенных на электростанциях, промышленных предприятиях, заправках и в системах «умных» домов в России, оказались уязвимы, рассказали “Ъ” в компании Avast. IP-адреса этих камер открыты, и к ним могут получить доступ киберпреступники, говорят эксперты. Подробности

О важнейших событиях 12 марта — в анонсах “Ъ”.