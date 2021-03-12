Песков заявил об увеличении числа кибератак на сайт Кремля

Число кибератак на сайт Кремля за последнее время выросло, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он заявил, что 10 марта в администрации президента не заметили сбоя в работе сайтов госорганов.

Господин Песков подтвердил, что за последнее время число атак на сайт Кремля возросло. «Да, оно все время растет. У нас там и зеркала включаются, была пара DDoS-атак, причем таких, которые у нас сделать невозможно, у нас даже никто не способен на это»,— приводит слова пресс-секретаря агентство ТАСС.

Напомним, решение Роскомнадзора замедлить трафик Twitter совпало со снижением доступности сайтов и сервисов других участников рунета, от «Почты России» до банков. Проблемы возникли у абонентов «Ростелекома», в котором признали наличие сбоя и к середине дня доложили о его устранении. По словам экспертов, причиной аварии на сети провайдера могло стать замедление трафика к соцсети Twitter. В Роскомнадзоре и «Ростелекоме» это отрицают.

Газета The New York Times ранее сообщала о готовящейся масштабной кибератаке США против России. По данным издания, речь будет идти о «серии скрытых действий в отношении российских сетей, что будет очевидно для российского руководства, разведслужб и армии, но не внешнего мира».

Подробнее — в материале “Ъ” «США расчехляют стратегический сбоезапас».