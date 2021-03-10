«Динамо», «Аванград» и СКА вышли в четвертьфинал Кубка Гагарина

Московский хоккейный клуб «Динамо», омский «Авангард» и петербургский СКА победили своих соперников в первом раунде play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и прошли в четвертьфинал Кубка Гагарина.

«Динамо» обыграло череповецкую «Северсталь» со счетом 4:3. Шайбы забросили: Юусо Хиетанен (на 11-й минуте), Дмитрий Яшкин (21), Оскар Линдберг (26) и Вячеслав Кулемин (31) — Абдул Индржих (34) и Вадим Кудако (47, 57).

«Авангард» победил екатеринбургского «Автомобилиста» со счетом 3:1. Шайбы забросили: Сергей Толчинский (22), Иржи Секач (32) и Алексей Береглазов (36) — Павел Дацюк (6).

СКА победил минское «Динамо» со счетом 4:3. Шайбы забросили: Эмиль Галимов (25, 30), Кирилл Марченко (58) и Антон Бурдасов (69) — Павел Варфоломеев (4, 43) и Денис Мосалев (44).

Накануне, 10 марта, в четвертьфинал Кубка Гагарина прошли московский клуб ЦСКА, ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс».

О матче — в материале “Ъ” «СКА попал на второе "Динамо"».