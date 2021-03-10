СКА попал на второе «Динамо»

На старте play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завершились еще три серии, а в Западной конференции стали известны уже все участники второго раунда. Московское «Динамо» и СКА в пяти матчах переиграли соответственно «Северсталь» и минское «Динамо». Таким образом, теперь они поспорят друг с другом за путевку в финал конференции, а ЦСКА померится силами с «Локомотивом». Преодолел стартовый раунд Кубка Гагарина и «Авангард», победивший «Автомобилист» также со счетом 4:1 в серии.

Как и ожидалось, в большинстве пар стартового раунда play-off КХЛ борьбы не получилось. Точнее, она была, но быстро закончилась в пользу фаворитов. Три серии даже не вышли за рамки минимального четырехматчевого формата. «Торпедо» с его скромным финансовым ресурсом априори ничего не могло противопоставить «Ак Барсу» и заставило понервничать лидера Восточной конференции лишь в первой встрече, которую проиграло в овертайме. «Йокерит» и «Локомотив» оказались в заведомо неравных условиях, так как из-за строгих трансграничных ограничений на фоне пандемии коронавируса финскому клубу пришлось отказаться от проведения домашних матчей у себя в Хельсинки. Естественно, ярославцы реализовали тотальное преимущество своей площадки, которое помогло им дожать соперника и в пограничных ситуациях по ходу наиболее упорных первого и особенно третьего матчей. «Спартак» тоже был обречен на поражение в противостоянии с ЦСКА. Имея бюджет выше среднего, красно-белые распорядились им, мягко говоря, не лучшим образом и собрали состав, боеспособный только на бумаге, что стало очевидным еще в регулярном чемпионате. За всю, пусть и краткосрочную, серию с армейцами при наличии достаточно громких по кахаэловским меркам имен они сумели забить два гола, и те в большинстве. Ничего не смог выжать из этой команды и такой опытный тренер, как Олег Знарок, установивший новый рекорд КХЛ по количеству матчей в play-off (120).

По гораздо более захватывающему сценарию развивались события в парах «Динамо» (Москва)—«Северсталь» и СКА—«Динамо» (Минск), притом что и в них наблюдалось четкое деление на фаворитов и аутсайдеров. Череповчане, обладающие одним из самых малых бюджетов в КХЛ, изрядно потрепали своего грозного оппонента, который подходил к play-off в очень горячем состоянии и занимал первое место в так называемом индексе силы на Западе. В стартовой игре «Динамо» вытащили вратарь Александр Еременко, выдавший «сухарь», и лучший снайпер лиги Дмитрий Яшкин, забросивший единственную шайбу. Во второй встрече «Северсталь» победила 5:2 и была невероятно близка к успеху в третьей, когда вела 1:0 и пропустила за три секунды до окончания основного времени. Бело-голубые выиграли тот, наверное, ключевой матч в овертайме, а затем забрали и следующий — 5:2, хотя и в нем все решилось на исходе заключительного периода.

При счете 1:3 в серии участь «сталеваров» была практически предопределена. «Динамо» оставалось поставить точку на своем льду, что оно и сделало. Хозяева отличились в середине первого периода, когда у гостей на скамейку штрафников присели два хоккеиста. За мгновение до появления четвертого игрока Оскар Линдберг вывел на бросок Юусо Хиетанена, и защитник расстрелял голкипера Владислава Подъяпольского. И вообще москвичи заметно перебросали «Северсталь» по итогам первой двадцатиминутки — 18:4. А в дебюте второго отрезка матча они забили в меньшинстве. Яшкин сбегал в контратаку, сблизился с вратарем и спокойно закинул шайбу в ворота. Затем череповчане выстояли втроем против пятерки динамовцев, но как только на площадке появились штрафники, пропустили третий гол от Линдберга. Более того, вскоре Вячеслав Кулемин наказал гостей за грубую ошибку в своей зоне, отправив Подъяпольского в запас. Удивительно, что «Северсталь» не сдалась даже в столь безвыходной ситуации. Еще во втором периоде она сократила отставание усилиями Индржиха Абдула, а в третьем и вовсе довела дело до валидольного эндшпиля. Вадим Кудако оформил дубль, и «Динамо» едва не доигралось до овертайма, слишком рано уверовав в неизбежность победы.

Минское «Динамо» также оказало весьма достойное сопротивление СКА. Все матчи серии были плотными, несмотря на то, что белорусскому клубу постоянно приходилось догонять. Так, во второй встрече «зубры» отыгрались со счета 0:3 и 2:4, а в третьей они уступали 0:2 и 2:3, но перевели игру в овертайм. Тем не менее всякий раз верх брали петербуржцы — 4:2, 6:4, 4:3. Правда, после третьего матча в Минске подвергли резкой критике судейство. Председатель Федерации хоккея Белоруссии и глава наблюдательного совета «Динамо» Дмитрий Басков заявил в комментарии для сайта Hockey.by, что к арбитрам накопилось много вопросов. «Чувствовалось, что у соперника на льду снова присутствует дополнительный игрок»,— сказал он после поражения в овертайме, когда СКА забил решающий гол в двойном большинстве. Затем динамовцы все-таки одержали победу — 2:1, причем опять дав противнику фору. Однако ликвидировать гандикап в два матча было уже очень сложно.

Фото: ХК СКА

Минчане и в пятой игре произвели хорошее впечатление. Благодаря шайбе Павла Варфоломеева они лидировали после первого периода. Во втором у петербуржцев блеснул Эмиль Галимов, ответивший дублем в ворота Доминика Фурха. Сначала он просочился сквозь трех соперников и неотразимо бросил, а через несколько минут доработал момент на пятаке. Однако в третьей двадцатиминутке «Динамо» вернуло себе лидерство, когда в течение одной минуты Варфоломеев в большинстве и еще один россиянин Денис Мосалев дважды пробили небезупречного голкипера СКА Магнуса Хелльберга. Хозяева спаслись за две с небольшим минуты до конца третьего периода. Вновь очень ярко сыграл Галимов, после сольного прохода отдавший чудо-пас Кириллу Марченко. А в овертайме «зубров» подвело удаление Ильи Шинкевича, к которому уж точно не было никаких вопросов. Антон Бурдасов броском сходу вывел свою команду во второй раунд Кубка Гагарина, где армейцы схлестнутся с московским «Динамо».

Противостояние «Авангарда» и «Автомобилиста» также предсказуемо завершилось в пользу клуба с более высоким посевом. Хотя и в этой серии проигравшие жаловались на судейство. Недовольство екатеринбуржцев достигло апогея в четвертом матче, когда они нарвались на два подряд удаления в концовке и позволили «Авангарду» отквитать две шайбы, после чего во втором овертайме омичи вырвали наиважнейшую победу — 4:3. Представители «Автомобилиста» недоумевали, почему в двух домашних встречах соперник получил всего четыре штрафные минуты и лишь однажды был наказан за неправильный физический контакт. Они направили официальные запросы в департамент судейства КХЛ по семи эпизодам, но лига однозначно признала обоснованными только две претензии. Между тем на сайте уральского клуба появилась крайне оскорбительная публикация по отношению к арбитрам, где их работа квалифицировалась как «непрекращающийся беспредел». Впрочем, стоит ли списывать поражение «Автомобилиста» на судей, если команда испытывала серьезные игровые трудности на протяжении целого сезона?

Пятый матч, казалось, обнадеживающе складывался для подопечных Билла Питерса, которые уже на шестой минуте реализовали большинство. 42-летний Павел Дацюк, обычно изящно подыгрывающий партнерам, сыграл на добивании и забил трудовой гол. А потом у «Авангарда» еще схлопотал удаление на пять минут и до конца встречи за удар коленом один из лидеров нападения Илья Ковальчук. И хотя гости не использовали большой штраф, они перенесли добытое преимущество на второй период. Но там «Автомобилист» попал в аварию. Сперва Сергей Толчинский восстановил равновесие, набрав свое восьмое очко по системе «гол плюс пас», после чего в ворота Якуба Коваржа влетели еще две шайбы. Иржи Секач и Алексей Береглазов закрепили победу «Авангарда» — 3:1 в матче и 4:1 в серии.

Александр Ильин