ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс» вышли в четвертьфинал Кубка Гагарина

Московский хоккейный клуб ЦСКА, ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс» победили своих соперников в первом раунде play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и прошли в четвертьфинал Кубка Гагарина.

ЦСКА обыграл московский «Спартак» со счетом 3:1. Шайбы забросили: Антон Слепышев (на 27-й минуте), Брендан Лайпсик (54), Иван Телегин (60) — Мартин Бакош (3).

«Локомотив» обыграл «Йокерит» (Хельсинки) со счетом 4:1. Шайбы забросили: Алексей Марченко (10), Тему Пулккинен (32), Андре Петерссон (54), Владимир Ткачев (56) — Джонатан Пудас (28).

«Ак Барс» победил нижегородское «Торпедо» со счетом 4:1. Шайбы забросили: Андрей Педан (21), Найджел Доус (23), Виктор Тихонов (31), Станислав Галиев (58) — Иван Чехович (28).

Еще один четвертьфиналист определится в противостоянии «Трактор»—«Салават Юлаев». Счет в серии до четырех побед — 3-1 в пользу «Салавата Юлаева».