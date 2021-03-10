Военнослужащий ЛНР ранен при обстреле украинскими силовиками

Представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил о ранении военного при обстреле киевскими силовиками. По его словам, за последние сутки украинская сторона четыре раза нарушила режим прекращения огня.

«В результате преступных действий украинских боевиков ранен защитник республики. Пострадавший эвакуирован в лечебное учреждение, где ему своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь»,— цитирует его агентство «Луганский информационный центр».

Пресс-служба Минобороны Украины, в свою очередь, сообщила о четырех провокациях со стороны ЛНР. В ведомстве заявили, что не открывали огонь в ответ, потерь среди украинских военных нет.

Сегодня, 10 марта, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о готовности плана мирного урегулирования ситуации в Донбассе. По его словам, он был предложен Францией и Германией, доработан Украиной и теперь ждет одобрения России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о существовании такого плана. В МИД РФ также дали понять, что слышат о такой инициативе впервые.

Подробнее — в материале “Ъ” «"Мощный шаг" на пути к мимо в Донбассе».