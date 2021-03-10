Кремлю неизвестно о новом плане урегулирования в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о существовании плана мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Ранее о готовности такого плана сообщил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Я не имею никакой информации о существовании такого плана»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

По словам господина Ермака, план мирного урегулирования ситуации в Донбассе был предложен Францией и Германией, доработан Украиной и теперь ждет одобрения России. Он считает, что, если Москва не согласится на этот план, значит, она «не хочет прекращения войны и наступления мира на территории Донбасса».

О росте напряженности в Донбассе — в материале “Ъ” «Весна прийде, весна воюе».