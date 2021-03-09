Посол России не видит необходимости в единой армии с Белоруссией

Российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев назвал создание единой армии России и Белоруссии «хорошей фантазией», но необходимости в этом он не видит. По его словам, достаточно взаимодействия в рамках Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«По поводу выхода на единую армию, это, наверное, хорошая ваша фантазия, гипотеза. Я не вижу в этом сегодня никакой необходимости. И взаимодействия в рамках ОДКБ достаточно для того, чтобы обеспечить нерушимость наших границ»,— сказал господин Мезенцев в интервью телеканалу РБК (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, Минобороны России и Белоруссии открыто взаимодействуют и готовы обмениваться информацией. Посол отметил, что проведение ежегодных военных учений — «это сегодня факт очевидного успешного взаимодействия, открытого и важного, для обеспечения обороноспособности двух государств».

В начале марта 2021 года министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин договорились о создании трех центров совместной подготовки военных. Два будут на территории России и один в Белоруссии. Также в марте пройдут совместные учения российских воздушно-десантных войск и белорусских сил специальных операций.

Ранее “Ъ” сообщал, что проведение Московской конференции по международной безопасности (ММКБ) предварительно запланировано на 22–24 июня. В 2020 году она не состоялась из-за пандемии. Ожидается, что конференция пройдет в гибридном формате — часть гостей приедет в Москву, а часть будет выступать и следить за конференцией по видеосвязи.

Подробности — в материале “Ъ” «Эпоха гибридной безопасности».