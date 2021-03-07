Главные новости к утру 7 марта

На трубопроводе «СибурТюменьГаза» в районе Нижневартовска произошла авария. В ходе аварии в реку Обь попали сжиженные углеводороды, после чего в акватории Оби произошел пожар. В ходе пожара пострадал один человек. По оценке Ростехнадзора, в аварийном участке могло находиться порядка 700 т углеводородов.

Сенат Конгресса США одобрил законопроект о поддержке экономики в период пандемии на $1,9 трлн. Одобренный минимальным большинством документ будет направлен Палате представителей на повторное рассмотрение. Президент США Джо Байден заявил, что по плану восстановления экономики типичная семья с двумя детьми получит суммарную единовременную выплату в $5,6 тыс.

Правительство России отрицает планы еще раз увеличить пенсионный возраст. Об обсуждениях такого варианта ранее заявил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал его слова ошибочными.

Лидер британской партии Reform UK, идеолог кампании за «Брексит» Найджел Фарадж объявил об уходе с руководящего политического поста. Он отметил, что продолжит поддерживать политику партии в медиа, социальных сетях и новых проектах. По его словам, Великобритания уже видит преимущества «Брексита», несмотря на то что тот «отрезал Северную Ирландию от остального Соединенного Королевства».