Завершена вторая фаза клинических исследований вакцины «Спутник Лайт»

В России завершилась вторая фаза клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Также завершена оценка вакцины «ЭпиВакКорона» для использования лицами от 60 лет, добавил он.

«Завершена вторая фаза клинических исследований, и сейчас они направлены на экспертную оценку, в том числе завершена оценка вакцины, разработанной "Вектором", "ЭпиВакКорона" для использования лиц 60 лет и старше»,— ответил господин Мурашко на вопрос журналистов о вакцине «Спутник Лайт» (цитата по «Интерфаксу»).

«Спутник Лайт» — это первый компонент стандартного двухкомпонентного «Спутника V». Она была анонсирована в декабре 2020 года. По оценкам ее разработчиков, иммунитет от препарата будет сохраняться до четырех месяцев, эффективность составит около 85%. «Лайт-вакцина» предназначена для экспорта, а россиян будут прививать только двухкомпонентным препаратом. 18 февраля 2021 года в Москве начались клинические испытания вакцины.

О вакцине — в материале “Ъ FM” «"Спутник V" обрастает версиями».