Лидер крупнейшей фракции Европарламента предложил использовать «Северный поток-2» как политический инструмент

Глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер раскритиковал позицию властей ФРГ по трубопроводу «Северный поток-2» и отметил, что они не позволят остановить завершение проекта. В качестве варианта дальнейших действий он предложил использовать трубопровод как средство достижения внешнеполитических целей.

«Поскольку остановки строительства сейчас с правительством ФРГ не добиться, ЕС должен использовать трубопровод как рычаг во внешней политике»,— сказал господин Вебер в интервью журналу Der Spiegel (цитата по ТАСС). В частности, он предложил увязать использование «Северного потока-2» с дальнейшими действиями России. «Если российское руководство не вернется к партнерским отношениям, то трубопровод не сможет заработать в полную силу»,— сказал он.

В январе США внесли санкции против судна-трубоукладчика «Фортуна», участвующего в строительстве «Северного потока-2», и его владельца компании «КВТ-Рус». В феврале администрация нового президента США Джо Байдена внесла их же в другой санкционный список. Группа из 40 сенаторов-республиканцев направила господину Байдену письмо, в котором опротестовала решение не расширять ограничения, ориентируясь на публичную информацию.

4 марта оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что трубоукладчик «Академик Черский» направился в район Калининграда для проведения испытаний, после чего присоединится к работам по достройке трубопровода. Срок завершения проекта был продлен до сентября.

Подробнее о строительстве — в материале “Ъ” «"Северный поток-2" хотят достроить осенью».