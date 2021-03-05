Минпросвещения рассчитывает на очное обучение в новом учебном году

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов выразил надежду, что учебный год в 2021–2022 годах удастся начать в очном формате. Он отметил, что к настоящему времени количество школ, которые еще не вернулись к очному формату обучения, исчисляется единицами.

«Надеюсь, что мы сможем спокойно и завершить учебный год, провести единый государственный экзамен и приступить с 1 сентября к очным занятиям в следующем учебном году»,— сказал господин Кравцов в эфире канала «Россия-1». При этом он отметил, что Минпросвещения готово к любой ситуации, и в случае сценария, создающего угрозу здоровья, будет реагировать на нее.

По словам господина Кравцова, «сегодня те школы, которые находятся на дистанте,— это единицы», и «в целом все школы по стране работают традиционно». Напомним, 15 января, за несколько дней до возобновления очного обучения в школах, господин Кравцов отмечал, что на карантине из-за коронавируса в России останутся десять школ.

Согласно разработанному министерством проекту расписания ЕГЭ на 2021 год, экзамены должны начаться 31 мая и завершиться 2 июля. Дополнительные экзамены предлагается провести с 12 по 17 июля. Выпускники, не планирующие поступать в 2021 году в вузы, из-за пандемии будут сдавать государственный выпускной экзамен по двум предметам — по русскому и математике.

Подробнее — в материале “Ъ” «Русский сдается».