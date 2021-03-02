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Минпросвещения опубликовало проект расписания ЕГЭ на 2021 год

Минпросвещения предложило расписание ЕГЭ на 2021 год, в соответствии с которым выпускные экзамены российских школьников должны начаться 31 мая и завершиться 2 июля. Дополнительные экзамены предлагается провести с 12 по 17 июля.

Проект расписания основного периода ЕГЭ:

  • 31 мая — география, литература, химия;
  • 3 июня — русский язык;
  • 4 июня — русский язык;
  • 7 июня — математика профильного уровня;
  • 11 июня — история, физика;
  • 15 июня — обществознание;
  • 18 июня — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский; за исключением раздела «Говорение»), биология;
  • 21 июня — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский; раздел «Говорение»);
  • 22 июня — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский; раздел «Говорение»);
  • 24 июня — информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);
  • 25 июня — информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

Минпросвещения также опубликовало проект расписания выпускных экзаменов по программам основного общего образования (ГВЭ-9) и среднего общего образования (ГВЭ-11) в 2021 году. Согласно плану ведомства, они должны пройти с 24 мая по 15 сентября. ГВЭ-11 был введен как выпускной экзамен для детей-инвалидов, однако из-за пандемии коронавируса Минпросвещения позволило сдавать его выпускникам школ, которые не планируют в 2021 году поступать в вузы.

О психологической поддержке учащихся в период экзаменов — в материале “Ъ-Наука” «Всероссийские проверочные работы — без паники».

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