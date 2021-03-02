Минпросвещения опубликовало проект расписания ЕГЭ на 2021 год

Минпросвещения предложило расписание ЕГЭ на 2021 год, в соответствии с которым выпускные экзамены российских школьников должны начаться 31 мая и завершиться 2 июля. Дополнительные экзамены предлагается провести с 12 по 17 июля.
Проект расписания основного периода ЕГЭ:
- 31 мая — география, литература, химия;
- 3 июня — русский язык;
- 4 июня — русский язык;
- 7 июня — математика профильного уровня;
- 11 июня — история, физика;
- 15 июня — обществознание;
- 18 июня — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский; за исключением раздела «Говорение»), биология;
- 21 июня — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский; раздел «Говорение»);
- 22 июня — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский; раздел «Говорение»);
- 24 июня — информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);
- 25 июня — информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
Минпросвещения также опубликовало проект расписания выпускных экзаменов по программам основного общего образования (ГВЭ-9) и среднего общего образования (ГВЭ-11) в 2021 году. Согласно плану ведомства, они должны пройти с 24 мая по 15 сентября. ГВЭ-11 был введен как выпускной экзамен для детей-инвалидов, однако из-за пандемии коронавируса Минпросвещения позволило сдавать его выпускникам школ, которые не планируют в 2021 году поступать в вузы.
О психологической поддержке учащихся в период экзаменов — в материале “Ъ-Наука” «Всероссийские проверочные работы — без паники».