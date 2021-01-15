Очные занятия в российских школах возобновятся 18 января

Школы всех регионов России с понедельника, 18 января, возобновят очные занятия, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Накануне о таком решении сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Господин Кравцов отметил, что десять школ в стране останутся на карантине из-за COVID-19.

«С понедельника, 18 января, школы всех 85 субъектов Российской Федерации, в том числе Москвы, открывают свои двери, возобновляя традиционный образовательный процесс. За исключением всего десяти школ в семи регионах»,— сказал министр на брифинге в правительстве. По мнению Сергея Кравцова, «никогда дистанционная технология не заменит традиционный формат обучения».

Глава Минпросвещения добавил, что в девятых в 2021 году будут выдаваться атттестаты на основе результатов только обязательных предметов (русского языка и математики), а Основной государственный экзамен по предметам по выбору проводиться не будет. Также будут проведены контрольные работы по выбору по одному учебному предмету. И экзамены, и контрольные работы запланированы на май.

Одиннадцатиклассникам, по словам министра, вместо Единого государственного экзамена можно будет сдать государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике, если они не планируют получать высшее образование. «Планирующим поступление в вузы для получения аттестата достаточно сдать Единый государственный экзамен по русскому языку, а также по тем предметам, которые будут необходимы для поступления. Особо отмечу, что ЕГЭ по математике базового уровня в этом году проводиться не будет»,— заявил он. Выпускной экзамен пройдет в конце мая, а сроки ЕГЭ «увязаны с графиком приемной кампании в вузы». Итоговые сочинение и изложение пройдут в середине апреля, уточнил господин Кравцов.

Вчера, 14 января, господин Собянин продлил в городе все ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом COVID-19, на неделю, до 21 января. Исключение сделано для школьников 6–11-х классов. Они вернутся к очному обучению в понедельник, 18 января (до 17 января в столичных школах каникулы).

Подробности — в материале “Ъ” «Сергей Собянин возвращает школьников за парты».