В Гулькевичском районе Кубани задержали подозреваемого в убийстве егеря

В Гулькевичском районе задержали подозреваемого в убийстве государственного инспектора охотнадзора министерства природных ресурсов края, тело которого было найдено в лесном массиве накануне. Об этом сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.

Подозреваемый – 54-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности. По версии следствия, он был в лесу на охоте, когда госинспектор остановил его и попросил положить на землю ружье. В результате возникшего конфликта мужчина выстрелил в егеря, после этого, забрав его ружье, скрылся.

В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Как писал “Ъ-Кубань”, об убийстве инспектора охотнадзора стало известно 4 марта 2021 года. Тело егеря нашли в районе поселка Подлесного Гулькевичского района с огнестрельными дробовыми ранениями грудной клетки. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Виктория Колганова