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На Кубани возбудили дело по факту убийства егеря

На Кубани возбуждено уголовное дело по факту убийства государственного инспектора охотнадзора министерства природных ресурсов Краснодарского края (ч.1 ст.105 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Тело мужчины нашли в лесном массиве в Гулькевичском районе. У него были огнестрельные дробовые ранения ранения грудной клетки. Известно, что он выехал в угодья и оттуда позвонил коллегам, затем больше не выходил на связь. Сослуживцы начали самостостоятельно искать пропавшего и обнаружили его на окраине поселка Подлесного.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза, ряд криминалистических экспертиз, устанавливаются мотивы преступления, проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установления лица, причастного к убийству», - пишет пресс-служба СУ СКР.

Как писал "Ъ-Кубань", ранее Подозреваемому по делу о стрельбе в Анапе предъявили обвинение. Инцидент произошел https://www.kommersant.ru/doc/4663988 в анапском хуторе Заря 14 февраля, один человек скончался, трое получили ранения.

Наталья Решетняк


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