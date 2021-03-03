Экс-президент Армении отрицает свою причастность к требованию Генштаба об отставке Пашиняна

Бывший президент Армении Серж Саргсян отверг заявление премьер-министра республики Никола Пашиняна о том, что руководство Главного штаба ВС потребовало отставки главы правительства под его влиянием. На митинге своих сторонников 1 марта премьер сказал, что заявление руководства Главного штаба с требованием отставки является результатом влияния на генералитет прежних властей республики.

«Это утверждение соответствует действительности настолько, насколько соответствуют заявления капитулянта (Никола Пашиняна.— “Ъ”) о том, что "Искандер" взрывается на 10% и является оружием 80-ых годов, что Шуши — это азербайджанский город»,— заявил господин Саргсян в эфире телекомпании «Армньюз» (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, власти «придумали очередной спектакль». «Посмотрим. А на остальные вопросы ответим либо во время, либо после спектакля»,— сказал Серж Саргсян.

Напомним, 25 февраля Генштаб Армении потребовал отставки Никола Пашиняна, тот в ответ заявил о попытке переворота. Президент Армении Армен Саркисян не стал подписывать указ об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Господин Пашинян подготовил документ об увольнении начальника Генштаба вскоре после начала конфликта. Пресс-служба президента Армении сообщила о противоречиях проекта указа нормам Конституции. После этого Никол Пашинян вновь направил президенту проект указа.

Господин Саркисян решил не подписывать это ходатайство. Он также заявил, что обратится в Конституционный суд страны с просьбой изучить закон «О военной службе и статусе президента» на предмет соответствия Конституции.

1 марта в Ереване прошел митинг сторонников господина Пашиняна. Акция закончилась ночным шествием по городу во главе с премьер-министром Армении. Сегодня, 3 марта, в Ереване митингует оппозиция.

Подробнее об акции 1 марта читайте в публикации “Ъ” «Ночь, улица, бунтарь, Армения».