Президент Армении вновь отказался отправлять в отставку главу Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян решил не подписывать ходатайство об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна, направленное премьер-министром Николом Пашиняном во второй раз. Господин Саркисян также заявил, что обратится в Конституционный суд страны с просьбой изучить закон «О военной службе и статусе президента» на предмен соответствия Конституции.

«Президент республики принял решение не подписывать проект указа. При этом, руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 169 конституции, президент обратится в КС просьбой определить вопрос о соответствии конституции закона "О военной службе и о статусе военнослужащего" от 2017 года»,— указано на сайте президента Армении (перевод ТАСС).

Конфликт Никола Пашиняна с руководством Генштаба начался после того, как первый заместитель начальника ведомства Тиран Хачатрян назвал несерьезными его слова о невзорвавшихся ракетах комплексов «Искандер». 25 февраля, после того как премьер-министр Армении уволил господина Хачатряна, Генштаб выразил протест премьеру. После этого Никол Пашинян направил господину Саркисяну первое ходатайство об увольнении начальника Генштаба. 27 февраля президент Армении не стал подписывать документ. Господин Пашинян назвал решение президента не способствующим развязке ситуации и повторно направил ходатайство президенту.

1 марта в Ереване прошел митинг сторонников Никола Пашиняна. Акция закончилась ночным шествием по городу во главе с премьер-министром Армении.

Об акции — в материале “Ъ” «Ночь, улица, бунтарь, Армения».