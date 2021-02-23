Оппозиция проводит шествие в центре Еревана

В центре Еревана несколько тысяч человек выдвинулись к зданиям Службы национальной безопасности и полиции, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Митингующие поддерживают оппозиционное «Движение за спасение родины». Полиция стянула большие силы в центр столицы, однако не препятствует проведению шествия.

«Все очень просто, мы не допустим, чтобы Пашинян использовал эти службы и установил диктатуру. Мы призываем офицеров этих служб встать на сторону народа. Пашинян должен уйти»,— заявил один из инициаторов акции протеста представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян (цитата по ТАСС).

Сегодня днем сотрудники полиции Армении на акции протеста против господина Пашиняна в Ереване задержали 51 человека. Тогда митинговавшие собирались у третьего корпуса здания правительства. В акции также участвовали сторонники «Движения за спасение родины».

В Армении регулярно проходят протестные акции с призывом к отставке премьер-министра. На него возлагают ответственность за исход конфликта в Нагорном Карабахе и другие проблемы. 20 февраля на митинг в Ереване вышли несколько тысяч человек.

О политической ситуации в Армении читайте в публикации “Ъ” «Николу Пашиняну бросили вызов из прошлого».