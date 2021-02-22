Глава штаба Навального в Екатеринбурге вернулся из московского спецприемника

Координатор штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Алексей Гресько вернулся из Москвы, где находился под арестом, сообщил Telegram-канал штаба.

Напомним, 9 февраля Солнцевский районный суд Москвы арестовал Алексея Гресько на 15 суток за неповиновение сотрудникам полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). В протоколе говорилось, что 17 января, в день возвращения в Россию Алексея Навального, господин Гресько нарушил общественный порядок и не реагировал на требования сотрудников полиции в аэропорту Внуково в Москве. Адвокат Алексея Гресько утверждал, что его подопечный находился в аэропорту с сыном, которого забирал из московской больницы, и его пребывание там никак не было связано с прилетом господина Навального. Позднее Московский городской суд снизил срок ареста координатора штаба Алексея Навального до 12 суток.

Помимо Алексея Гресько 29 января была задержана сотрудница местного штаба Навального Виктория Райх. 30 января Ленинский райсуд арестовал ее на 10 суток за организацию несанкционированного шествия в Екатеринбурге 31 января. 6 февраля Железнодорожный районный суд Екатеринбурга арестовал госпожу Райх еще на 15 суток за сопротивление сотрудникам полиции во время задержания (ст. 19.3 КоАП РФ). Накануне она вышла из спецприемника.

В связи с арестом всех сотрудников екатеринбургский штаб Навального был вынужден приостановить работу на прошлой неделе. Однако с 24 февраля он снова возобновит свою деятельность в обычном режиме, подчеркивается в сообщении.