Суд в Москве арестовал на 15 суток координатора екатеринбургского штаба Навального

Солнцевский районный суд Москвы арестовал на 15 суток координатора екатеринбургского штаба Навального Алексея Гресько. Его признали виновным в неповиновении сотрудникам полиции (ст. 19.3 КоАП РФ), сообщил Telegram-канал регионального штаба.

В протоколе на господина Гресько, составленном сотрудниками московской транспортной полиции Внуково, было указано, что он, находясь 17 января в аэропорту Внуково, в день возвращения в Россию Алексея Навального, нарушал общественный порядок и не реагировал на требования сотрудников полиции.

Адвокат Алексея Гресько при этом рассказал, что его подзащитный находился во Внуково с сыном, которого забирал из московской больницы, и его нахождение в аэропорту не было связано с прилетом Алексея Навального.

Изначально заседание московского суда должно было состояться 5 февраля, через несколько дней после того, как у Алексея Гресько заканчивался административный арест за организацию несанкционированного шествия в Екатеринбурге. Однако он на него не явился, из-за чего накануне транспортной полиции пришлось принудительно доставлять господина Гресько в Москву.

Председатель свердловского регионального отделения партии «Яблоко» Максим Петлин в связи с арестом господина Гресько заявил “Ъ”, что «наша правоохранительная система произвольно трактует нормы права и лишает свободы граждан из соображений политической целесообразности и из страха перед обществом». Он отметил, что реготделение партии считает арест Алексея Гресько незаконным и несправедливым. «Мы требуем освобождения всех политических заключенных!» — говорится в его заявлении.

Об преследовании оппозиционеров после акций в поддержку Алексея Навального читайте в публикации “Ъ” «Оппозицию выводят на акцию ареста».

Илья Смирнов, Екатеринбург