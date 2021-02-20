Московский суд сократил до 12 суток срок ареста координатора штаба Навального в Екатеринбурге

Московский городской суд снизил срок ареста координатора штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько до 12 суток, сообщил адвокат Дмитрий Захватов в своем Telegram-канале. Господин Гресько должен выйти на свободу в ближайшее время.

Напомним, 9 февраля Солнцевский районный суд Москвы арестовал Алексея Гресько на 15 суток за неповиновение сотрудникам полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). В протоколе говорилось, что 17 января, в день возвращения в Россию Алексея Навального, господин Гресько нарушил общественный порядок и не реагировал на требования сотрудников полиции в московском аэропорту Внуково. По словам его адвоката, Алексей Гресько находился во Внуково с сыном, которого забирал из московской больницы, и его нахождение в аэропорту не было связано с прилетом Алексея Навального.

Изначально заседание московского суда должно было состояться 5 февраля, через несколько дней после того, как у Алексея Гресько заканчивался административный арест за организацию несанкционированного шествия в Екатеринбурге. Однако он на него не явился, поэтому в Москву его принудительно доставила транспортная полиция.

Михаил Мананников