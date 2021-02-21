Заболевшие птичьим гриппом на юге России прошли лечение

Семь сотрудников ООО «Птицефабрика "Владимировская"» в Астраханской области прошли амбулаторное лечение после заражения птичьим гриппом, сообщила пресс-служба администрации губернатора региона. Их здоровью ничего не угрожает, говорится в сообщении. Напомним, вспышка этого заболевания произошла в декабре прошлого года.

«В начале декабря 2020 года на птицефабрике в Ахтубинском районе произошла вспышка птичьего гриппа. Немедленно были приняты карантинные меры <…>. У семи сотрудников птицефабрики в этот период (проведения дезинфекции на фабрике.— “Ъ”) наблюдалось легкое расстройство здоровья (першение в горле), все лечились амбулаторно. Их здоровью ничего не угрожает»,— приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

Россия через механизм Международных медико-санитарных правил о заражении людей птичьим гриппом уведомила об инциденте на юге страны Всемирную организацию здравоохранения. Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточняла, что речь идет о новой разновидности этого заболевания. По ее словам, такой грипп передается от птиц к человеку, но не было установлено факта его передачи от человека к человеку.

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