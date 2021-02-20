«Тамбов» договорился о переходе игроков из «Рубина», «Динамо» и ЦСКА

В футбольный клуб «Тамбов» до окончания сезона перейдут игроки из трех ведущих российских клубов, сообщил главный тренер команды Сергей Первушин. Ранее Российская премьер-лига (РПЛ) и Российский футбольный союз (РФС) выделили средства испытывающему финансовые трудности клубу для того, чтобы он доиграл сезон.

«Договорились с казанским "Рубином", молодой нападающий приедет к нам. Есть договоренность с "Динамо", есть с ЦСКА. Сейчас освобождаются многие игроки, если нам повезет, надо еще 2-3 опытных, нужен стержень. Хочется поиграть, а не доигрывать»,— сказал главный тренер в заявлении, опубликованном официальном аккаунте клуба на Youtube.

Имена новых игроков Первушин не назвал. «Будем заходить новой командой. Три-четыре игры на становление пройдет, чтобы мы были более-менее похожи на команду. Новая линия обороны, вроде бы наигранная немного линия нападения, тревожит линия обороны»,— добавил он.

В этом сезоне «Тамбов» испытывает большие финансовые трудности. В декабре 2020 года часть игроков клуба в знак протеста против невыплаты зарплаты заявили о намерении бойкотировать матчи. Прокуратура возбудила дело в связи с невыплатой зарплат. Различные источники оценивали накопленные «Тамбовом» задолженности в сумму от 130 млн до 150 млн руб. 3 февраля ФК «Тамбов» подала заявление о собственном банкротстве. 20 февраля РФС и РПЛ оказались необходимую финансовую поддержку клубу для продолжения его участия в сезоне.

О ситуации в клубе — в материале “Ъ” «Тамбов дотянут до вылета».