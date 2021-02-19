Россия заявила песню «Катюша» вместо гимна на Олимпиаду в Токио

Олимпийский комитет России (ОКР) подал заявку на использование песни «Катюша» вместо российского гимна на летних Олимпийских играх в Токио летом 2021 года. Композицию должен утвердить Международный олимпийский комитет (МОК).

«Мы направили предложенную Комиссией спортсменов ОКР композицию «Катюша», ждем решения. Важно, что после утверждения композиции ее возможно будет использовать и на всех чемпионатах мира»,— приводятся слова главы ОКР Станислава Позднякова на сайте ОКР.

Российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио летом 2021 года и в Пекине зимой 2022 будут выступать не под флагом РФ, а под аббревиатурой ОКР (на англ. — ROC, Russian Olympic Committee). Россиянам два года придется выступать на всех крупных соревнованиях в нейтральном статусе, поскольку Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил правомерность применения к России со стороны WADA пакета сверхжестких санкций из-за манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

Использовать «Катюшу» на двух ближайших олимпиадах предложила комиссия российских спортсменов. По их мнению, эта песня не позволит спутать их ни с какими другими. 18 февраля Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) сообщила, что на чемпионате мира после победы российских лыжников «Катюша» исполняться не будет.

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