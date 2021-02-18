Российских лыжников на чемпионате мира будут награждать не под «Катюшу»

Награждение российских лыжников на чемпионате мира в германском Оберстдорфе не будет сопровождаться песней «Катюша», Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) утвердила собственный гимн, сообщили ТАСС в организации. Ранее был утвержден флаг Олимпийского комитета России. Чемпионат мира по лыжным видам спорта состоится с 25 февраля по 7 марта.

«В честь всех российских победителей чемпионата мира будет исполняться полная версия гимна FIS»,— сообщили в международной федерации.

Глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе 2 февраля сообщила, что все сборные России из ассоциации выступят на чемпионатах мира 2021 года под флагом Олимпийского комитета России. Тогда она отмечала, что FIS ждет разрешения или запрета от Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на использование «Катюши» вместо гимна.

В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил правомерность применения к России со стороны WADA пакета сверхжестких санкций из-за манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Российским спортсменам два года придется выступать на всех крупных соревнованиях в нейтральном статусе. На форме отечественных спортсменов допускаются слово «Россия» и цвета национального флага. WADA не будет обжаловать решение CAS.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «РУСАДА захотелось правовой определенности».