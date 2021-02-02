Сборные России на чемпионатах мира по лыжным видам спорта будут выступать под флагом ОКР

Все сборные России из Ассоциации лыжных видов выступят на чемпионатах мира 2021 года под флагом Олимпийского комитета России, сообщила «РИА Новости» глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе. В Ассоциацию входят Российская федерация горнолыжного спорта, Федерация лыжных гонок России, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Федерация сноуборда России и Федерация фристайла России.

«Все сборные России из Ассоциации лыжных видов спорта России будут выступать на предстоящих чемпионатах мира под названием RSF — Russian Ski Federation. Утвержден флаг Олимпийского комитета России. По поводу гимна наших команд FIS (Международная федерация лыжного спорта) ждет разрешения или запрета от МОК и WADA на использование "Катюши". Если не разрешат, наши спортсмены будут выступать под фанфары FIS»,— сказала госпожа Вяльбе.

Напомним, 17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил правомерность применения к России со стороны WADA пакета сверхжестких санкций. Санкции ввели из-за манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. В течение двух лет российским спортсменам придется выступать на всех крупных соревнованиях в нейтральном статусе. При этом на форме отечественных спортсменов допускаются слово «Россия» и цвета национального флага.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «РУСАДА захотелось правовой определенности».