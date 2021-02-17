МИД назвал требование ЕСПЧ освободить Навального вмешательством во внутренние дела

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Европейского суда по правам челочека (ЕСПЧ) по опппозиционеру Алексею Навального. Несколько часов назад организация потребовала освободить политика в рамках обеспечительных мер.

«Мы рассматриваем это как еще один элемент в кампании давления на нашу страну, как элемент вмешательства во внутренние дела нашей страны»,— сказала госпожа Захарова в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по ТАСС).

Заявление ЕСПЧ представитель МИД РФ сравнила со сценой из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». «Мне это напоминает, как Швондер (председатель домкома.— “Ъ”) и команда пришли к профессору Преображенскому его уплотнять. Уровень законности и правовой дискуссии схожи с эпизодом из этого замечательного фильма и еще более замечательного литературного произведения»,— уточнила она.

ЕСПЧ потребовал освободить политика на основании 39-го правила регламента суда. Согласно нему, такое решение принимается, если ЕСПЧ придет к выводу, что в случае непринятия таких мер заявитель подвергнется реальному риску причинения существенного и непоправимого вреда. Решение является обязательным для государства, которого оно касается. Минюст РФ назвал требование ЕСПЧ заведомо неисполнимым и грубым вмешательством во внутренние дела страны.

Как ЕСПЧ применял обеспечительные меры Читать далее

Напомним, осенью 2017 года ЕСПЧ признал несправедливым приговор оппозиционеру по делу «Ив Роше». Верховный суд России отказался отменить приговор. 2 февраля 2021 года условный срок политику по этому делу заменили на два года и восемь месяцев лишения свободы. Суд счел, что политик нарушил условия испытательного срока.

Адвокаты оппозиционера обратились в Совет Европы с жалобой на решение российского суда и намерены обжаловать его в ЕСПЧ. 16 февраля Минюст РФ назвал освобождение оппозиционера по требованию ЕСПЧ невозможным.

О реакции Москвы на решение ЕСПЧ — в материале “Ъ” «Суд-то он суд, да кто ж ему даст».