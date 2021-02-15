На пост мэра Сургута претендуют 30 человек

На должность главы Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) претендует 30 человек, сообщили “Ъ” в пресс-службе местной думы. Отметим, что это вдвое меньше, чем на первом конкурсе по отбору кандидатов на пост мэра. Как рассказали в пресс-службе гордумы, треть претендентов уже участвовали в первом конкурсе, который был признан несостоявшимся. Среди тех, кто подал документы, есть инженер Артур Романов — единственный из кандидатов, который подал правильно оформленный пакет документов в первом конкурсе.

Заявки на участие также подали муниципальные служащие, представители градообразующего предприятия, безработные и пенсионеры. Ранее об участии в конкурсе на пост главы Сургута заявил депутат думы ХМАО Андрей Филатов. Он считается согласованным властями и бизнес-структура кандидатом. Господин Филатов собирался участвовать и в первом конкурсе, но не смог из-за болезни.

Проверить документы претендентов конкурсная комиссия должна до 20 февраля. Избрание нового главы состоится на заседании гордумы 27 февраля.

Напомним, после того как первый конкурс по выборам главы Сургута признали несостоявшимся, один из кандидатов, депутат Евгений Барсов подал жалобу в Генпрокуратуру РФ и иск с требованием признать незаконным отказ в допуске ко второму этапу конкурса и отменить решение о признании выборов мэра несостоявшимися. Впервые Сургутский городской суд принял предварительные обеспечительные меры в отношении местной думы и запретил назначать новый конкурс по выборам мэра. Однако после ходатайства конкурсной комиссии и гордумы запрет был снят, а судья отклонил иск.

Анастасия Реутова, Екатеринбург