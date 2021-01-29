Суд отказал депутату Сургута, который оспаривал недопуск на конкурс по выборам мэра

Сургутский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ) отклонил иск депутата гордумы Евгения Барсова, которому отказали в допуске ко второму этапу конкурса по выборам мэра. Суд также снял обеспечительные меры, запрещающие депутатам назначать новую дату конкурса. Отметим, что решение о повторном проведении процедур будет принято сегодня на заседании гордумы в 15:00.

Напомним, конкурс по выборам мэра Сургута был признан несостоявшимся — только один из 66 претендентов подал правильно оформленный пакет документов. Участники конкурса выступили против. По их мнению, им не пояснили, в какой части заявки были неполные сведения и какие документы были оформлены ненадлежащим образом.

Евгений Барсов подал жалобу в Генпрокуратуру РФ и иск с требованием признать незаконным отказ в допуске ко второму этапу конкурса и отменить решение о признании выборов мэра несостоявшимися.

Изначально суд был назначен на 3 февраля, а заседание думы, на котором планировалось объявить проведение конкурса, должно было состояться 29 января. После принятия обеспечительных мер конкурсная комиссия направила в суд ходатайство об ускорении процесса рассмотрения дела, а гордума попросила о снятии запрета на объявление нового конкурса по выборам мэра.

«Во время рассмотрения иска я подал три ходатайства. Указал на то, что адвоката нет, сроки на подготовку и рассмотрение документов сокращены из-за переноса заседания суда. Также подал ходатайство о привлечении третьих лиц (других участников конкурса — “Ъ-Урал”). Суд отклонил все ходатайства и иск в целом»,— рассказал господин Барсов в прямом эфире портала siapress.ru. Он добавил, что в случае объявления «легитимного конкурса будет подавать документы».

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ-Урал” «"Какие чудеса у нас происходят"»