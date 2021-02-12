МИД РФ пояснил слова Лаврова о разрыве отношений с ЕС

МИД России прокомментировал высказывание главы ведомства Сергея Лаврова о перспективах российско-европейских отношений. Ранее в программе «Соловьев Live» глава МИД РФ заявил, что Москва не стремится к геополитической изоляции, но при новых санкциях должна быть готова к разрыву отношений с Брюсселем.

«Мы готовы к разрыву, если он пройдет по инициативе ЕС <…> С своей стороны, настойчиво призываем есовцев к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, о чем и сказал Сергей Лавров»,— сообщила пресс-служба МИД РФ (цитата по «РИА Новости»).

Также высказывания министра прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, СМИ исказили слова господина Лаврова о готовности РФ разорвать отношения. «Смысл-то как раз заключается в том, что мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но, если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда — да, мы будем готовы»,— сказал господин Песков.

Отношения Москве и Брюсселя вновь ухудшились после задержания и суда над оппозиционером Алексеем Навальным. В начале февраля в Брюсселе заявили о намерении рассмотреть введение новых санкций в отношении России. Инициатором ограничительных мер выступил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель после своего визита в Москву, где встретился с господином Лавровым. Вопрос о санкциях будет рассмотрен 22 февраля.

О том, есть ли будущее у отношений России и Европы,— в колонке “Ъ” «Всплытие покажет».