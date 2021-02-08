Папа римский приветствовал продление СНВ-3

Папа римский Франциск поддержал решение России и США о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Соглашение было продлено за несколько дней до истечения его срока.

«В любом случае хватает воодушевляющих знаков, таких, как вступление в силу несколько дней назад Договора о запрещении ядерного оружия и как продление на следующее пятилетие нового СНВ-3 между РФ и США»,— сказал понтифик на встрече с руководителями дипмиссий при Святом престоле (цитата по «РИА Новости»).

Также папа римский напомнил, что в мире существует «слишком много оружия». «Несмотря на трудности и уклончивость, необходимо интенсифицировать усилия в области разоружения и нераспространения ядерного оружия. Это же должно быть сделано в отношении химического оружия и обычных вооружений»,— добавил он.

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Ключевое российско-американское соглашение было продлено без условий и на максимальный срок — пять лет. Договор будет действовать до 5 февраля 2026 года. Продление документа приветствовали ЕС и НАТО.

О продлении договора — в материале “Ъ” «Как по нотам».