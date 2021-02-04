Соболь оштрафовали на тысячу рублей за неповиновение полиции

Солнцевский суд Москвы назначил административный штраф 1 тыс. руб. юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) Любови Соболь. Она признана виновной в неповиновении сотруднику полиции в аэропорту Внуково 17 января, в день возвращения оппозиционера Алексея Навального из Германии.

Суд признал Любовь Соболь виновной по ст. 19.3 Кодекса об административных правонарушениях, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

Следственный комитет России сегодня, 4 февраля, предъявил Любови Соболь обвинение по делу о нарушении санитарно-эпидемических норм во время несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК РФ).

Об уголовном и административном преследовании оппозиционеров — в материале “Ъ” «Оппозицию выводят на акцию ареста».