СКР предъявил Соболь обвинение по делу о нарушении санитарных норм на митинге

Следственный комитет России (СКР) предъявил юристу ФБК (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) Любови Соболь обвинение по делу о нарушении санитарно-эпидемических норм во время несанкционированной акции, сообщил ее адвокат Владимир Воронин. По его словам, госпоже Соболь вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК РФ).

«Она обвиняется в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, создавшему угрозу массового заболевания людей, склонив других лиц к совершению преступления путем уговора и призыва»,— написал господин Воронин в Twitter.

Ранее аналогичные обвинения предъявили участнице панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной, главе московского штаба Алексея Навального Олегу Степанову и Олегу Навальному. Административные и уголовные преследования сторонников Алексея Навального начались из-за акций в его поддержку. На них по всей стране были задержаны свыше 10 тыс. человек.

Подробности — в материале “Ъ” «Оппозицию выводят на акцию ареста».