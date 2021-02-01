Суд избрал меру пресечения сотруднику ФБК Ляскину по делу о нарушении санитарных норм

Басманный районный суд Москвы избрал сотруднику ФБК (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Николаю Ляскину меру пресечения в виде запрета определенных действий до 23 марта 2021 года. Господин Ляскин является одним из фигурантов уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ) на акции 23 января в поддержку Алексея Навального.

«В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ляскина — отказано»,— сообщила пресс-служба суда. До 23 марта Николаю Ляскину запрещено находиться вне пределов жилого помещения, за исключением ежедневной прогулки в период времени с 16:00 до 18:00, общаться с другими фигурантами уголовного дела, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления и пользоваться интернетом.

Господин Ляскин был задержан 30 января через несколько часов после выхода из спецприемника, где он отбыл семь суток ареста по статье о повторном нарушении правил проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Дело по ст. 236 УК РФ было возбуждено после того, как на акцию 23 января пришли люди, имевшие положительный тест на коронавирус и нарушившие тем самым режим самоизоляции. По данным властей Москвы, на акцию пришли 19 человек с COVID-19. По делу о нарушении санитарных норм на протесте были отправлены под домашний арест до 23 марта семь человек, в том числе брат Алексея Навального Олег, юрист ФБК Любовь Соболь и пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. Наказание по ст. 236 УК РФ предусматривает лишение свободы до двух лет за действия, которые привели к массовому заболеванию, пять лет — за смерть одного человека, семь лет — при смерти двух и более лиц.

Об уголовном деле — в материале “Ъ” «Сидите дома».