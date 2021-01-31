В Москве перед акциями в поддержку Навального начались задержания

В Москве начались задержания, по данным «ОВД-Инфо», всего в столице в связи с акциями в поддержку оппозиционера Алексея Навального пока задержаны девять человек. По оценке «МБХ медиа», на данный момент задержаны 27 человек.

Сейчас начались задержания на Сухаревской. По оценке “Ъ”, там собрались 100–300 человек, в основном молодые парни и девушки. Задержания проходят точечно.

Сегодня, 31 января, по России проходят очередные несанкционированные протестные акции в поддержку господина Навального. В этой связи в столице введены серьезные ограничения. Среди прочего, по требованию полиции поезда метро будут проезжать мимо центральных станций, а маршруты наземного транспорта будут изменены. В Генпрокуратуре заявили, что сочтут массовыми беспорядками любую провокацию.

На прошлой неделе, 23 января, на акциях в поддержку господина Навального и после нее задержали больше 4 тыс. человек. Было возбуждено больше 20 уголовных дел.

За протестными акциями следите в онлайн-трансляции “Ъ”.