Москалькова попросила силовиков и участников протестов не нарушать закон

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила с обращением накануне акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Она призвала граждан не нарушать закон и не участвовать в незаконных акциях. Госпожа Москалькова также попросила полицию и Росгвардию «не применять насильственные методы и спецсредства в противоречие закону».

«Прошу не нарушать закон и не участвовать в незаконных публичных акциях. С уважением отнестись к правам других граждан и к тем, кто выполняет свой долг по охране общественного порядка и соблюдению законности»,— заявила госпожа Москалькова.

Она отметила, что граждане своими действиями должны «способствовать тому, чтобы пандемия коронавируса как можно быстрее закончилась». Омбудсмен также призвала сделать все возможное, чтобы «дети не стали жертвами провокаций и заблуждений, как это происходило 23 января».

Ранее в МВД России вновь призвали граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях в воскресенье. В ведомстве отметили, что нарушители порядка будут задержаны и привлечены к ответственности.

23 января, по всей России прошли несанкционированные акции в поддержку господина Навального. В Москве в связи с сообщениями о предстоящих митингах в воскресенье будут введены серьезные ограничения.

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