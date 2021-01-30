МВД снова призвало не участвовать в несанкционированных акциях 31 января

МВД России вновь призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях в воскресенье, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Она отметила, что нарушители порядка будут задержаны и привлечены к ответственности.

«В создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка»,— сказала журналистам госпожа Волк (цитата по «РИА Новости»). Представитель МВД напомнила об ограничительных мерах, действующих в регионах в связи с пандемией. «В этой связи призывы к несанкционированным акциям и участие в них являются нарушениями законодательства и влекут за собой административную, а в ряде случаев — уголовную ответственность»,— заявила Ирина Волк.

В субботу, 23 января, по всей России прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. На воскресенье, 31 января, намечены очередные протесты. В МВД предупредили, что несанкционированные акции априори будут считаться незаконными.

В Москве в воскресенье будут введены серьезные ограничения. По требованию полиции изменят маршруты наземного транспорта, метро будет проезжать мимо центральных станций. Департамент транспорта сообщил об изменении схемы проезда из-за закрытия центральных станций. В Генпрокуратуре заявили, что сочтут «массовыми беспорядками» любую провокацию.

О грядущих ограничениях читайте в публикации “Ъ” «Могут повторить».