Еврокомиссия разрешила применение вакцины AstraZeneca в странах ЕС

Вакцина компании AstraZeneca допущена до рыночного оборота в Евросоюзе, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее в ЕС разрешили применение вакцин от компаний Moderna, а также Pfizer и BioNThec.

«Мы только что дали разрешение на выпуск на рынок ЕС вакцины AstraZeneca, после положительного отзыва от EMA (Европейского агентства лекарственных средств.— “Ъ”)»,— написала госпожа фон дер Ляйен в Twitter. «Я ожидаю, что компания, как и было согласовано, поставит 400 млн доз вакцины. Мы продолжим делать все возможное для обеспечения европейцев, наших соседей и друзей по всему миру вакцинами»,— добавила она.

Вакцина AstraZeneca разработана совместно с оксфордскими учеными. В январе власти европейских стран сообщили, что получили уведомления о возможных проблемах с поставками препарата. Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес назвала задержку неприемлемой. В Евросоюзе началось обсуждение регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

О проблемах дистрибуции вакцин в ЕС — в материале “Ъ” «Европа заждалась поставок вакцины».