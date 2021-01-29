Власти Франции допустили применение российской вакцины от COVID-19

Глава программы вакцинации во Франции Ален Фишер поддержал идею использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» при условии, что она докажет эффективность и надежность. Ранее немецкий регулятор допустил производство российского препарата в ЕС.

«Я не могу рассуждать о политических решениях, но с научной точки зрения рассматривать следует все имеющиеся вакцины, тут не должно быть каких-то предрассудков относительно их происхождения»,— сказал господин Фишер в эфире телеканала BFM (цитата по ТАСС). По его словам, если вакцина подтверждает свою надежность и эффективность, отвечает стандартам качества и есть возможность сделать ее доступной на территории Евросоюза, ее можно применять.

Помимо Франции применение российской вакцины допускает ФРГ. Институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха в Германии подтвердил, что регистрация российской вакцины в ЕС уже обсуждается. «Да, были запросы и уже контакты на этот счет,— сказал руководитель института Клаус Цихутек на пресс-конференции в Берлине.— Это означает, что мы в рамках видеоконференции уже проконсультировали российских коллег».

Европейские страны начали испытывать нехватку вакцин от коронавируса. О задержках поставок сообщали компании-производители Astrazeneca, а также Pfizer и BioNThec. Россия подала заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Евросоюзе. Первой из стран ЕС российский препарат одобрила Венгрия.

О проблемах дистрибуции вакцин в ЕС — в материале “Ъ” «Европа заждалась поставок вакцины».