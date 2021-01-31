«Толпа направилась к Невскому проспекту»

Число задержанных в Санкт-Петербурге превысило 170 человек, сообщает «ОВД-Инфо». Как отмечают очевидцы, в городе проходят массовые задержания. Колонна протестующих направилась к Невскому проспекту. О ситуации в Санкт-Петербурга в эфире “Ъ FM” рассказал корреспондент 47News Виктор Смирнов.

На Сенной площади, по приблизительным оценкам, собралось около 1 тыс. человек, произошло столкновение с полицией, после которого силовики перешли к жестким действиям. Митингующие закидывали полицейских снежками. До этого задержания были, но они были точечные. Жесткое задержание было одно, когда митингующие попытались отбить своего коллегу по протестам. В результате полиция оттеснила протестующих вглубь Сенной площади.

— Есть ли какой-то план у протестующих или они координируются уже по ходу движения?

— Я думаю, что единственная координация была после того, как стало понятно, что Невский перекрыт полностью, и там собраться не получится. После этого на площади у ТЮЗа было некое хаотичное движение. А затем толпа прошла примерно 5 км до Сенной площади, причем не встречала никакого сопротивления со стороны полиции.

Но по ощущениям полиции не очень много. Предполагалось, что будет значительно больше. При этом полиция действует достаточно агрессивно, но точечно. Машин скорой помощи не было, пострадавших также не видно, хотя на Сенной многим попало дубинками.

Протестующие достаточно быстро ушли с площади и дошли до Мариинского дворца, где располагается Законодательное собрание Петербурга. Примерно 20 – 25 минут толпа скандировала уже ставшие привычными протестные лозунги, а затем по Большой морской направилась к Невскому проспекту. Задержаний у здания Заксобрания не было. Полиция сгруппировалась на площади перед Мариинским дворцом, но никаких действий не предпринимала. Единственное, что в небе был замечен дрон, по всей видимости, полицейский. Возможно, задержания начались, когда основная часть протестующих ушла в сторону Невского проспекта.

Также в процессе перемещения протестующих от точки к точке полиция некого не задерживала, не препятствовала, но сложилось ощущение, что направляла, перекрывая маленькие боковые улицы.

— Если сравнивать то, что происходит сегодня, с событиями недельной давности, есть ли какие-то изменения по численности, по составу участников и по тому, как действует полиция?

— По численности участников, может быть, чуть меньше. По составу участников — это примерно тот же возраст, совсем юных мало, в основном это 20 – 25 – 35 лет. Есть и совсем пожилые, также у Мариинского дворца были замечены родители с коляской.

— Некоторые Telegram-каналы сообщали, что у журналистов сегодня возникли сложности в общении с представителями органов правопорядка. Вы что-то знаете об этом?

— Задержали двух журналистов, в том числе Дениса Короткова из «Новой газеты», но его отпустили буквально через пять минут. Также на Сенной площади был избит фотокорреспондент достаточно серьезно.