Повредившего машину ФСБ TikTok-блогера арестовали на два месяца

Пресненский районный суд Москвы арестовал до 23 марта TikTok-блогера Константина Лакеева (Костя Киевский). Ранее молодой человек, напавший 23 января вместе с другими протестующими на машину ФСБ, признал вину и попросил прощения у сотрудников полиции.

Господин Лакеев обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Сам блогер на допросе заявил, что забрасывал снежками автомобиль и после несколько раз его пнул.

Напомним, днем, 23 января, служебный автомобиль ФСБ Toyota Camry был заблокирован десятком участников акции, после чего один из молодых людей запрыгнул на капот, пытаясь разбить ветровое стекло, а остальные, судя по видеозаписи, били ногами по кузову и боковым стеклам. В итоге иномарка была серьезно повреждена, а водитель, по сообщениям правоохранительных органов, получил травму глаза.

О возбужденных после протестов делах— в материале “Ъ” «Следствие подсчитало участников акций 23 января».