Сургут никак не дождется мэра

Городской суд Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) в четверг запретил местной думе назначать второй конкурс по выборам мэра. Поводом для этой обеспечительной меры стал иск одного из кандидатов, депутата гордумы Евгения Барсова, которого не допустили ко второму этапу конкурса. Первый конкурс по выборам главы Сургута был признан несостоявшимся, поскольку только у одного из 66 претендентов оказался правильно оформленный пакет документов. Эксперты опасаются, что из-за судебного процесса, который может затянуться на несколько месяцев, город останется без мэра до конца 2021 года.

Сургутский горсуд впервые принял предварительные обеспечительные меры в отношении городской думы, запретив ей назначать новую дату конкурса по выборам мэра. Соответствующее решение было вынесено после принятия к рассмотрению административного иска депутата гордумы Евгения Барсова, которого не допустили ко второму этапу конкурса. Депутат полагает, что конкурсная комиссия нарушила процедуру отбора: поздно уведомила его об отказе в допуске ко второму этапу и не пояснила, в какой части заявки были предоставлены неполные сведения и какие документы были оформлены ненадлежащим образом.

Место главы Сургута стало вакантным в декабре 2020 года после ухода Вадима Шувалова, который был назначен заместителем губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Конкурс по выборам нового градоначальника должен был состояться 18 января и вызвал небывалый интерес: заявления об участии поступили от 66 претендентов.

Однако по результатам работы конкурсной комиссии выяснилось, что только один из кандидатов представил правильно оформленный пакет документов.

В итоге гордума признала конкурс несостоявшимся.

Новый конкурс депутаты планировали назначить на 26 февраля, а сбор документов начать 31 января. Окончательное решение гордума должна была принять на заседании 29 января. Но 28 января Евгений Барсов получил определение горсуда о том, что его поданный тремя днями ранее иск принят к рассмотрению и заседание назначено на 3 февраля. В том же определении содержалась и упомянутая обеспечительная мера. Сразу после этого конкурсная комиссия направила в суд ходатайство об ускорении процесса и отмене запрета на назначение повторного конкурса. Отменить запрет суд отказался, но рассмотрение дела перенес на утро 29 января. На 15:00 того же дня намечено заседание гордумы, где ранее предполагалось назначить дату конкурса.

«Какие чудеса у нас происходят,— прокомментировал происходящее депутат Барсов.— Наш адвокат сейчас находится в другом регионе. Он должен был вылететь сюда 1 февраля. Кроме того, нам нужно время, чтобы ознакомиться с документами. Поэтому мы будем просить отложить рассмотрение дела».

По словам экс-председателя сургутской гордумы Сергея Бондаренко, «здесь случай особый, такого не было еще».

«Если депутаты не успеют назначить конкурс к началу марта, то нового главу города действующий состав избрать не сможет»,— подчеркнул господин Бондаренко. Он пояснил, что из-за изменения нормативно-правовых актов в 2017 году действующий состав думы может избрать нового мэра не позднее чем за полгода до окончания полномочий депутатов. Если этого не происходит, то глава определяется в течение трех месяцев после избрания нового состава думы. «Первое заседание нового состава гордумы, который изберут на едином дне голосования 19 сентября, должно пройти не позднее 2 октября. То есть дума должна выбрать нового главу до 2 апреля. С учетом всех конкурсных процедур решение о назначении конкурса необходимо принять до начала марта»,— уточнил Сергей Бондаренко.

По словам доктора юридических наук, профессора Сургутского госуниверситета (СурГУ) Натальи Филипповой, суды редко выносят обеспечительные меры в отношении органов местного самоуправления. «Законодательство о местном самоуправлении и установленный порядок работы избирательных комиссий не требуют указывать на ошибки, которые были допущены кандидатами при оформлении документов. Прецедент указывает на пробелы правового регулирования существующей процедуры, но не на незаконность решений как конкурсной комиссии, так и думы Сургута»,— отметила госпожа Филиппова. Она полагает, что в крайнем случае сроки рассмотрения иска могут затянуться до трех месяцев.

Завкафедрой политико-правовых дисциплин СурГУ Надежда Ушакова считает, что запрет суда не отразится на работе администрации города.

«Сейчас есть исполняющий обязанности главы, есть заместители, которые продолжают свою работу. Полномочия Вадима Шувалова должны были закончиться осенью, поэтому планы развития города были прописаны до этого срока. Срочный уход мэра не приостановил их»,— подчеркнула она.

Политолог Александр Безделов, напротив, полагает, что решение Сургутского суда уже осложнило политическую обстановку в городе. По его мнению, власти плохо согласовали свои действия и юридическую позицию, не поработали с корпусом участников конкурса. «Если Сургут не успеет выбрать нового мэра, то весь округ окажется в очень трудном положении. Неприятными будут выборы в сентябре, поскольку муниципалитет не только самый большой и богатый в ХМАО, но и принципиально важный для избирательной кампании. Сейчас региональные и городские власти будут предпринимать титанические усилия, чтобы решить эту проблему»,— резюмирует эксперт.

Анастасия Реутова, Екатеринбург