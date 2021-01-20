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Мэрия Москвы не разрешила митинг в поддержку Навального 30 января

Мэрия Москвы отказала Либертарианской партии России в санкционировании митинга в субботу, 30 января, на площади Академика Сахарова. Причиной отказа власти указали эпидемиологическую обстановку.

В связи с пандемией коронавируса в городе действует запрет на массовые мероприятия. «В случае проведения публичного мероприятия организаторы и иные лица могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке»,— говорится в документе, опубликованном в Twitter партии.

Напомним, 17 января Алексей Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево сразу после возвращения из Берлина, где он проходил лечение и реабилитацию после предполагаемого отравления. 18 января Химкинский горсуд на выездном заседании в Химкинском УМВД решил заключить политика под стражу на 30 суток за неоднократное нарушение требований к условно осужденному.

2 февраля Симоновский суд Москвы должен рассмотреть иск ФСИН о замене господину Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальное лишение свободы. 23 января акции в поддержку политика запланированы в нескольких десятках городов России.

Подробнее о ситуации — в материале «Алексея Навального оценили по недостоинству».

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