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Сайт Parler снова заработал

Сайт социальной сети Parler возобновил свою работу. Но пока на нем есть только сообщение от генерального директора компании Джона Матце. Приложения соцсети по-прежнему неактивны.

Сайт Parler, пользующейся популярностью у сторонников Дональда Трампа, прекратил свою работу 10 января: тогда Amazon отключила социальную сеть от сервиса облачного хостинга Amazon Web Services (AWS). Господин Матце пообещал восстановить работу сайта в течение недели. Новым хостинг-провайдером Parler стала Epik, сообщает CNN. Она предоставляет свои услуги таким платформам, как Gab, 8chan и другим сайтам, пользующимся популярностью у праворадикальных движений.

Напомним, что 10 января Apple удалила приложение Parler из магазина App Store, днем ранее так же поступила Google с клиентом социальной сети в Play Store. Обе компании обращали внимание, что контент Parler призывает к насилию, и требовали ввести систему модерации. Amazon сообщила, что нашла 98 постов от пользователей Parler, которые разжигают и одобряют насилие. В частности, компания приложила к переписке с руководством Parler скриншоты постов в соцсети с призывами убивать либералов, журналистов и мусульман.

Apple и Google долгое время требовали от Parler введения модерации контента, однако их просьбы игнорировались руководством соцсети. Решение о блокировке было принято после событий 6 января, когда сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса США с требованием пересмотра итогов президентских выборов. В ходе штурма погибли люди. Господин Трамп комментировал происходящее в соцсетях, после чего Twitter, Facebook, YouTube и некоторые другие площадки заблокировали его аккаунты.

О том, как получают распространение альтернативные социальные сети, читайте в материале «Свобода Parler».

Кирилл Сарханянц


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